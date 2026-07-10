Ascolti tv 9 luglio 2026 | Mondiali 2026 Francia-Marocco 43.5% TIM Battiti Live 14.3% Affari Tuoi 22.8% La Ruota della Fortuna 25.7% | Dati Auditel

Notizia in breve

Il 9 luglio 2026, la partita dei Mondiali tra Francia e Marocco ha registrato il 43,5% di share, risultando il programma più seguito in prima serata. Su Canale 5, “TIM Battiti Live” ha ottenuto il 14,3%, mentre “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” hanno totalizzato rispettivamente il 22,8% e il 25,7%. I dati sono stati rilevati da Auditel e riguardano anche i canali del digitale terrestre.