Ascolti tv 9 luglio 2026 | Mondiali 2026 Francia-Marocco 43.5% TIM Battiti Live 14.3% Affari Tuoi 22.8% La Ruota della Fortuna 25.7% | Dati Auditel
Il 9 luglio 2026, la partita dei Mondiali tra Francia e Marocco ha registrato il 43,5% di share, risultando il programma più seguito in prima serata. Su Canale 5, “TIM Battiti Live” ha ottenuto il 14,3%, mentre “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” hanno totalizzato rispettivamente il 22,8% e il 25,7%. I dati sono stati rilevati da Auditel e riguardano anche i canali del digitale terrestre.
Ascolti tv giovedì 9 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Mondiali 2026 Francia-Marocco ” contro “ TIM Battiti Live 2026 “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 9 luglio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026 Francia-Marocco vs TIM Battiti Live 2026. Auditel ieri sera, 9 luglio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026 Francia-Marocco” contro “TIM Battiti Live 2026”. Chi ha vinto? Rai1: Mondiali 2026 Francia-Marocco, la partita di quarti di finale dei Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 6. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Ascolti tv 9 luglio 2026: Mondiali 2026 Francia-Marocco, TIM Battiti Live, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelIl match tra Francia e Marocco ai Mondiali 2026 ha ottenuto un ascolto superiore rispetto a TIM Battiti Live e agli altri programmi di prima serata.
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