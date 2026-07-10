Ascolti tv 9 luglio 2026 | Mondiali 2026 Francia-Marocco TIM Battiti Live Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Francia e Marocco ai Mondiali 2026 ha ottenuto un ascolto superiore rispetto a TIM Battiti Live e agli altri programmi di prima serata. I dati Auditel mostrano che la partita ha registrato un numero di spettatori più alto rispetto alle trasmissioni di intrattenimento e game show trasmesse nello stesso orario, con un aumento significativo rispetto alle altre proposte televisive del digitale terrestre. La sfida tra Rai1 e Canale 5 si è conclusa con la vittoria del match di calcio in termini di ascolti.

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Ascolti tv giovedì 9 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Mondiali 2026 Francia-Marocco ” contro “ TIM Battiti Live 2026 “.  Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 9 luglio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026 Francia-Marocco vs TIM Battiti Live 2026. Auditel ieri sera, 9 luglio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026 Francia-Marocco” contro “TIM Battiti Live 2026”. Chi ha vinto? Rai1: Mondiali 2026 Francia-Marocco, la partita di quarti di finale dei Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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