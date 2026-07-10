Ascolti tv 9 luglio 2026 | Mondiali 2026 Francia-Marocco TIM Battiti Live Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Notizia in breve

Il match tra Francia e Marocco ai Mondiali 2026 ha ottenuto un ascolto superiore rispetto a TIM Battiti Live e agli altri programmi di prima serata. I dati Auditel mostrano che la partita ha registrato un numero di spettatori più alto rispetto alle trasmissioni di intrattenimento e game show trasmesse nello stesso orario, con un aumento significativo rispetto alle altre proposte televisive del digitale terrestre. La sfida tra Rai1 e Canale 5 si è conclusa con la vittoria del match di calcio in termini di ascolti.