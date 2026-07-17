Ascoli l’assalto dei tifosi agli abbonamenti per tornare in Curva Sud
Venerdì 17 luglio 2026 si sono formate lunghe code e disagi in città a causa della campagna abbonamenti per la stagione 2026-27 del club. Numerosi tifosi si sono scagliati contro le misure di accesso, tentando di entrare in Curva Sud senza biglietto. L’assalto ha coinvolto diverse persone, creando tensioni tra i presenti e le forze dell’ordine. La situazione ha richiesto interventi per calmare gli animi e gestire l’afflusso di pubblico.
Ascoli Piceno, venerdì 17 luglio 2026 - Un'intera città nel pallone. Code e disagi per la campagna abbonamenti dell' Ascoli Calcio relativa alla stagione 2026-27 che vedrà la 28esima partecipazione del Picchio in serie B. Nella giornata di oggi (venerdì 17 luglio) in migliaia si sono riversati fin dalle prime ore del mattino, in tutti i punti vendita per sottoscrivere le tessere che forniranno il pass per assistere alle 19 gare casalinghe dei bianconeri nel prossimo torneo cadetto. "Non sarà un'avventura”, questo il claim capace di tenere viva la passione calcistica di una piazza tornata a festeggiare la promozione e ora pronta a sognare ad occhi aperti, che adesso vuole continuare a vivere di calcio sette giorni su sette. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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