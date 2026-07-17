Ascoli l’assalto dei tifosi agli abbonamenti per tornare in Curva Sud

Notizia in breve

Venerdì 17 luglio 2026 si sono formate lunghe code e disagi in città a causa della campagna abbonamenti per la stagione 2026-27 del club. Numerosi tifosi si sono scagliati contro le misure di accesso, tentando di entrare in Curva Sud senza biglietto. L’assalto ha coinvolto diverse persone, creando tensioni tra i presenti e le forze dell’ordine. La situazione ha richiesto interventi per calmare gli animi e gestire l’afflusso di pubblico.