Fiorentina via agli abbonamenti | lunghe code dei tifosi

Da lanazione.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I tifosi della Fiorentina si sono radunati in lunghe file davanti ai punti vendita autorizzati per acquistare gli abbonamenti stagionali. La campagna abbonamenti è partita in concomitanza con le recenti operazioni di mercato della squadra, che hanno suscitato entusiasmo tra i supporter. Le code si sono formate rapidamente, evidenziando l’interesse e la voglia di seguire la squadra anche nella prossima stagione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali numeri o tempi di attesa.

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L'interessante campagna acquisti della Fiorentina risveglia l'entusiasmo dei tifosi viola: scatta la campagna abbonamenti e subito a Firenze si formano code di fronte ai punti vendita autorizzati . 🔗 Leggi su Lanazione.it

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