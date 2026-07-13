Fiorentina via agli abbonamenti | lunghe code dei tifosi

Notizia in breve

I tifosi della Fiorentina si sono radunati in lunghe file davanti ai punti vendita autorizzati per acquistare gli abbonamenti stagionali. La campagna abbonamenti è partita in concomitanza con le recenti operazioni di mercato della squadra, che hanno suscitato entusiasmo tra i supporter. Le code si sono formate rapidamente, evidenziando l’interesse e la voglia di seguire la squadra anche nella prossima stagione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali numeri o tempi di attesa.