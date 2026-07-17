Il 22 luglio si svolge a La Cantalupa di Brusaporto la decima edizione di Artisti dello Streetfood, dedicata ai favolosi Anni 60. L’evento propone musica dal vivo e una selezione di specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia, con i principali rappresentanti del cibo da strada. La manifestazione combina divertimento e scoperta di eccellenze culinarie in un contesto all’aperto.

Decima edizione degli Artisti dello Streetfood, il 22 luglio a La Cantalupa di Brusaporto, nella bergamasca. Un’elegante e divertente manifestazione, accompagnata da musica dal vivo, alla scoperta di eccellenze gastronomiche provenienti da tutta Italia e i migliori interpreti del cibo da strada. Il tema di quest’anno sarà i ’ favolosi Anni 60 ’, con le sue atmosfere da Dolce Vita, un omaggio ai 60 di attività del tristellato ’ Da Vittorio ’, nato nel 1966 dalla visione imprenditoriale di Bruna e Vittorio Cerea con l’apertura della prima insegna a Bergamo; oggi il Gruppo Da Vittorio comprende società che operano in diverse aree di business improntate alla valorizzazione dell’eccellenza gastronomica assoluta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Artisti dello Streetfood’. I ’favolosi Anni 60’ il tema della kermesse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Hadley e i ’favolosi’ anni Ottanta

Monte Santa Maria Tiberina: 60 artisti per Artisti al MonteA Monte Santa Maria Tiberina si svolge l’evento Artisti al Monte, che coinvolge sessanta artisti provenienti da diverse regioni.

Temi più discussi: ’Artisti dello Streetfood’. I ’favolosi Anni 60’ il tema della kermesse; Chicco Cerea premiato da Giorgia Meloni: Un visionario. Ora la festa per i 60 anni di Vittorio: mille invitati per lo street food stellato; Michele Talarico: il Summer Tour della cucina di montagna; Chef, pasticceri e lievitisti protagonisti degli eventi di luglio.

’Artisti dello Streetfood’. I ’favolosi Anni 60’ il tema della kermesseDecima edizione degli Artisti dello Streetfood, il 22 luglio a La Cantalupa di Brusaporto, nella bergamasca. Un’elegante e divertente manifestazione, accompagnata ... quotidiano.net

Gli artisti dello Streetfood invadono casa-CereaLa Cantalupa, sede di Da Vittorio in provincia di Bergamo, si diverte a ospitare l’Italia e il mondo. Come se non bastasse l’ottimo cibo prodotto dall’imbattibile famiglia a tre stelle, ogni estate ci ... repubblica.it