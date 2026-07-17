’Artisti dello Streetfood’ I ’favolosi Anni 60’ il tema della kermesse

Da quotidiano.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 22 luglio si svolge a La Cantalupa di Brusaporto la decima edizione di Artisti dello Streetfood, dedicata ai favolosi Anni 60. L’evento propone musica dal vivo e una selezione di specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia, con i principali rappresentanti del cibo da strada. La manifestazione combina divertimento e scoperta di eccellenze culinarie in un contesto all’aperto.

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Decima edizione degli Artisti dello Streetfood, il 22 luglio a La Cantalupa di Brusaporto, nella bergamasca. Un’elegante e divertente manifestazione, accompagnata da musica dal vivo, alla scoperta di eccellenze gastronomiche provenienti da tutta Italia e i migliori interpreti del cibo da strada. Il tema di quest’anno sarà i ’ favolosi Anni 60 ’, con le sue atmosfere da Dolce Vita, un omaggio ai 60 di attività del tristellato ’ Da Vittorio ’, nato nel 1966 dalla visione imprenditoriale di Bruna e Vittorio Cerea con l’apertura della prima insegna a Bergamo; oggi il Gruppo Da Vittorio comprende società che operano in diverse aree di business improntate alla valorizzazione dell’eccellenza gastronomica assoluta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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