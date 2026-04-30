Tra poche settimane, una cantante celebrerà il suo 66º compleanno. Dopo 46 anni di carriera nel mondo della musica, ha anche un figlio di 42 anni e un nipote di meno di tre anni. In passato, ha già manifestato sorpresa per aver raggiunto questa età, riflettendo sul percorso di vita e sulla lunga esperienza nel settore musicale. La sua storia personale si intreccia con quella professionale, caratterizzando il suo cammino fin dagli anni Ottanta.

Tra qualche settimana compirà 66 anni e forse non si capaciterà – ancora una volta, come già è successo in precedenza con altri compleanni – di come ci sia arrivato a questa età e dopo 46 anni di musica, un figlio di 42 anni e un nipote di nemmeno tre anni. Tony Hadley è davvero uno di quegli artisti legati a un periodo storico musicale fin troppo caratterizzato – il New Romantic che arriva dopo il punk e con la New Wave –, che è riuscito però a trovare una propria dimensione molto cool anche dopo lo scioglimento della sua band Spandau Ballet e dopo la fine di un’era musicale speciale creata da veri outsider, attorno al club Blitz di Londra nel 1979, per travolgere in soli 18 mesi, tutta la scena mondiale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hadley e i ’favolosi’ anni Ottanta

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Hadley e i ’favolosi’ anni Ottanta; Tony Hadley show. Ritorno anni Ottanta agli Spandau Ballet con sguardo italiano.