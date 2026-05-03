A Monte Santa Maria Tiberina si svolge l’evento Artisti al Monte, che coinvolge sessanta artisti provenienti da diverse regioni. Questi artisti realizzeranno opere tattili e sonore nelle piazze del borgo, trasformando gli spazi pubblici in un percorso artistico. La manifestazione prevede l’allestimento di installazioni che andranno ad arricchire il patrimonio culturale del luogo, attirando visitatori e appassionati d’arte.

? Cosa scoprirai Come cambierà il borgo con 60 artisti nelle sue piazze?. Chi sono gli artisti che creeranno opere tattili e sonore?. Cosa rende la mostra Sorella Acqua un'esperienza multisensoriale unica?. Perché l'evento punta a trasformare l'identità di Monte Santa Maria Tiberina?.? In Breve Evento dal 9 al 17 maggio 2026 presso Palazzo Museo Bourbon del Monte.. Letizia Michelini, Patrizia Regini e Marcello Caraffini presentano i dettagli dell'iniziativa.. Mostra Sorella Acqua di Iris Valorosi integra musica di Luca Mauceri e sculture di Felice Tagliaferri.. Laboratori, fumetti e installazioni all'aperto coinvolgono la comunità di Monte Santa Maria Tiberina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monte Santa Maria Tiberina: 60 artisti per Artisti al Monte

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