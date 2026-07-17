La Commissione Europea ha approvato la prima pillola di semaglutide da 25 milligrammi per la perdita di peso. Questa formulazione elimina le iniezioni settimanali e permette di ottenere una perdita media di peso del 17 per cento. La nuova terapia, prodotta da Novo Nordisk, è stata autorizzata per il trattamento dell’obesità e del sovrappeso. L’approvazione permette di usare il farmaco in tutti i paesi dell’Unione Europea.

Dimenticate le siringhe e il fastidio delle iniezioni settimanali. La Commissione Europea ha dato il via libera definitivo alla prima pillola di semaglutide da 25 milligrammi per la gestione del peso prodotta da Novo Nordisk. È la prima volta in Europa, chi soffre di obesità o sovrappeso ha a disposizione una terapia orale della classe dei GLP-1, un’arma potentissima che promette di rivoluzionare la cura di questa patologia semplicemente con un bicchiere d’acqua al mattino. Dietro questa svolta ci sono i solidi dati dello studio clinico OASIS 4. La ricerca ha dimostrato che l’assunzione giornaliera della compressa, abbinata a una dieta ipocalorica e all’attività fisica, consente di raggiungere una perdita di peso media straordinaria del 17%, a fronte del 2,7% registrato tra chi ha assunto il placebo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriva la prima pillola di semaglutide per dimagrire, via libera anche in Europa: “Consente di raggiungere una perdita di peso media straordinaria del 17%”

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