In Europa è stato approvato il primo farmaco orale a base di semaglutide, un GLP-1, destinato alla gestione del peso. Può essere prescritto agli adulti con obesità, con un indice di massa corporea di almeno 30, e a persone con sovrappeso, con BMI di almeno 27, in presenza di almeno una condizione collegata al peso. La decisione riguarda il trattamento di queste categorie di pazienti.

Il farmaco potrà essere prescritto agli adulti con obesità, cioè con un indice di massa corporea - BMI - pari o superiore a 30 kgm², e alle persone con sovrappeso, con BMI pari o superiore a 27 kgm², quando sia presente almeno una comorbidità collegata al peso. La decisione della Commissione segue il parere positivo espresso dal Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali, l’EMA, e si fonda principalmente sui risultati dello studio OASIS 4. Il profilo di sicurezza osservato è risultato coerente con quello già conosciuto per i farmaci agonisti del recettore GLP-1. I risultati sulla perdita di peso Semaglutide orale deve essere assunta una volta al giorno e utilizzata insieme a una dieta ipocalorica e a un aumento dell’attività fisica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Semaglutide in pillola, via libera in Europa al primo farmaco GLP-1 orale per la gestione del peso

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