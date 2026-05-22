Figli e sport arriva il bonus fino a 400 euro a bambino | come fare domanda in Liguria

In Liguria, le famiglie con figli minorenni possono ricevere un contributo fino a 400 euro per bambino tramite la misura ‘Dote Sport’ per il 2026. La Regione ha stanziato complessivamente 1,5 milioni di euro per questa iniziativa, che copre le spese legate all’attività sportiva dei minori. La domanda può essere presentata seguendo le modalità indicate dall’ente regionale, che ha reso disponibile questa misura di sostegno anche quest’anno.

Un contributo per le famiglie fino ad un massimo di 400 euro per ciascun figlio minorenne: lo prevede l’edizione 2026 di ‘Dote Sport’, la misura con cui Regione Liguria sostiene anche quest’anno i genitori per le spese relative alla pratica sportiva dei figli minori, con uno stanziamento da 1,5. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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BONUS SPESA 2026: 4 aiuti per FAMIGLIE e SINGLE

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? , ?. , dal Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie nelle spese sportive dei figli tra 5 e 17 anni. x.com

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