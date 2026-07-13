Venerdì, un turista è stato scaraventato in aria da un bisonte nel Bridge Bay Campground, all’interno del parco di Yellowstone. L’incidente è avvenuto mentre il turista si trovava fuori dal pickup con il nipote. Un video mostra il momento in cui l’animale colpisce il turista, sollevandolo dal suolo. Nessuna altra persona è rimasta ferita. L’area è nota per la presenza di bisonti liberi e si trova in una zona dedicata alle attività di campeggio.

L’incidente è avvenuto venerdì nel Bridge Bay Campground, una zona del parco in cui è possibile fare campeggio e in cui McDaniel si trovava insieme al nipote, all’esterno del loro pickup. L’aggressione è stata ripresa e raccontata nel dettaglio dal fotografo Mike MacLeod, che si trovava lì e che fotografa da anni animali selvatici: MacLeod ha detto che prima di avvicinarsi a McDaniel il bisonte aveva cercato di rincorrere un gruppo di bambini. Secondo lui e un altro fotografo di animali selvatici, Ron Magill, il bisonte stava probabilmente sperimentando un picco di testosterone visto che è appena iniziata la stagione dell’accoppiamento. Non è chiaro se il bisonte potesse entrare in quell’area oppure no: al momento il parco non ha rilasciato dichiarazioni sull’accaduto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il video di un bisonte che scaraventa in aria un turista al parco di Yellowstone, negli Stati Uniti

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Crazy footage captures raging Yellowstone bison launching tourist high into the air

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