Messi si presenta alla semifinale con un problema fisico, mentre gli inglesi affrontano un’altra difficoltà. La partita, definita “minore”, richiama la semifinale di 40 anni fa tra le due nazionali, ma non è una rivincita della guerra delle Falkland o della celebre Mano de Dios. Quei momenti sono ormai irripetibili, soprattutto perché oggi il VAR avrebbe annullato il gol di Maradona. La sfida ripropone ricordi passati senza replicare gli eventi storici.

Non sarà una replica della guerra per le Falkland-Malvinas, né una rivincita quarant’anni dopo la famosa sfida della Mano de Dios di Maradona, due eventi irripetibili, con i tempi che corrono veramente più irripetibile il secondo del primo (perché il Var avrebbe subito annullato quel gol). Ma certo la semifinale Inghilterra-Argentina, arrivata con grandissima fatica e tempi supplementari per entrambe le squadre, evoca sentimenti non esclusivamente calcistici, una rivalità storico-politica che ha vissuto il suo apice più recente proprio negli Anni Ottanta, con tutto quello che poi la vittoria in Messico significò in termini di riscatto sociale per il popolo argentino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inghilterra-Argentina, la semifinale “minore” che riporta indietro di 40 anni: Messi ci arriva con un problema, gli inglesi con un altro

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2-Minute Match | Argentina vs England | 1998 FIFA World Cup Round of 16 Drama

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