Sabato si è disputata una partita di rugby tra Argentina e Inghilterra ad Atlanta, con l’Argentina che ha vinto e si è qualificata per la finale mondiale. La gara è stata molto combattuta, con episodi di forte intensità, tra cui un pugno di Méndez e uno schiaffo di Bellingham. La partita ha visto numerosi scontri e momenti di grande tensione, distinguendosi per il livello di fisicità e agitazione in campo.

Doveva essere battaglia e battaglia è stata. Anche troppo. Ad Atlanta è passata l’Argentina, che ha conquistato la finale mondiale superando l’Inghilterra in una partita che non è stata – e non potrà mai essere – come le altre. Lo riassume prima di tutto lo striscione "Le Malvinas sono argentine" mostrato da alcuni giocatori argentini dopo la semifinale, e poi lo schiaffo di Jude Bellingham a Valentin Barco, che al gol dell’Albiceleste aveva esultato in faccia alla panchina inglese. Insomma, solite storie di Argentina-Inghilterra che riportano alla mente non solo le grandi sfide del calcio dalla Mano de Dios in giù, ma anche quelle del... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal pugno di Méndez allo schiaffo di Bellingham: sabato è di nuovo Argentina-Inghilterra… nel rugby

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