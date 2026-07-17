Argentina e Spagna schierano nove giocatori dell' Atletico Madrid | ecco chi sono
Nove calciatori dell’Atletico Madrid sono stati convocati da Argentina e Spagna per la finale del Mondiale, che si disputerà domenica alle 21 italiane. La presenza di un numero così elevato di giocatori provenienti dallo stesso club rappresenta un elemento distintivo rispetto alle altre squadre. La partita vedrà quindi un’ampia partecipazione di questa formazione, che ha contribuito con diversi elementi alle rispettive selezioni nazionali.
La squadra di club ‘vincitrice’ del Mondiale, che domenica assegnerà il titolo a una tra Argentina e Spagna (calcio d’inizio alle ore 21 italiane), è l’Atletico Madrid. Sono infatti nove i giocatori allenati dal Cholo Simeone a fare parte delle rose delle due nazionali. Se a questi aggiungiamo anche lo juventino Nico Gonzalez – nell’ultima stagione tra i biancorossi, in prestito – il numero sale addirittura a dieci: in ogni modo è record assoluto, sia in un caso che nell’altro. Il dato è insomma straordinario: sono cinque (o sei, appunto) i giocatori che vestiranno la maglia dell’Argentina e quattro quelli della Spagna. Nel dettaglio, gli spagnoli sono Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena e Alejandro Grimaldo, mentre i sudamericani rispondono ai nomi di Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Giuliano Simeone e Thiago Almada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La Finalissima tra Argentina e Spagna annullata le ragioni dietro la decisione
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