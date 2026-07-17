La squadra di club ‘vincitrice’ del Mondiale, che domenica assegnerà il titolo a una tra Argentina e Spagna (calcio d’inizio alle ore 21 italiane), è l’Atletico Madrid. Sono infatti nove i giocatori allenati dal Cholo Simeone a fare parte delle rose delle due nazionali. Se a questi aggiungiamo anche lo juventino Nico Gonzalez – nell’ultima stagione tra i biancorossi, in prestito – il numero sale addirittura a dieci: in ogni modo è record assoluto, sia in un caso che nell’altro. Il dato è insomma straordinario: sono cinque (o sei, appunto) i giocatori che vestiranno la maglia dell’Argentina e quattro quelli della Spagna. Nel dettaglio, gli spagnoli sono Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena e Alejandro Grimaldo, mentre i sudamericani rispondono ai nomi di Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Giuliano Simeone e Thiago Almada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Argentina e Spagna schierano nove giocatori dell'Atletico Madrid: ecco chi sono

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La Finalissima tra Argentina e Spagna annullata le ragioni dietro la decisione

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