Argentina-Inghilterra | con chi si schierano i tifosi scozzesi

I tifosi scozzesi si sono schierati in modo diverso in vista della semifinale del Mondiale 2026 tra Inghilterra e Argentina, prevista questa sera. La partita si giocherà tra le due nazionali, attirando l’attenzione di appassionati e supporter. La sfida rappresenta uno degli eventi più attesi del torneo, con le squadre pronte a scendere in campo per la semifinale. La partita si svolgerà in un’unica occasione e sarà decisiva per l’accesso alla finale.

Manca sempre meno alla grande sfida di questa sera che metterà di fronte l'Inghilterra e l'Argentina. Le due Nazionali, infatti, scenderanno in campo in occasione della semifinale del Mondiale 2026. La partita avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso il Mercedes-Benz Stadium situato ad Atalanta. Chi vincerà avrà l'onore di affrontare nella finale del 19 luglio la Spagna, che ieri sera ha battuto 0-2 la Francia. In vista dell'incontro di questa sera, l'Albiceleste potrà contare sul tifo di un popolo intero che proviene dal Regno Unito. Inghilterra-Argentina, gli scozzesi faranno il tifo per l'Albiceleste... 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

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