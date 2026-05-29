Nico Gonzalez è stato convocato dall’Argentina per il Mondiale. La Juventus e l’Atletico Madrid stanno negoziando un accordo per il suo trasferimento. La permanenza in Spagna sembra vicina, ma non c’è ancora conferma definitiva. La trattativa tra le due squadre prosegue, mentre il giocatore si prepara per la competizione internazionale. La decisione finale sul suo futuro arriverà nelle prossime settimane.

di Luca Fiore Nico Gonzalez è stato convocato per il Mondiale con l’Argentina, ma il suo futuro resta in bilico diviso tra Juventus e Atletico Madrid. Il ct Scaloni ha reso noti i convocati per il Mondiale. L’ Argentina difenderà il titolo mantenendo il blocco che ha trionfato in Qatar. Oltre alle conferme ci sono anche delle sorprese. Per la Serie A sono presenti Lautaro Martinez e Nico Paz. È riuscito a strappare la convocazione anche Nico Gonzalez che è diviso tra Juventus e Atletico Madrid per la prossima stagione. Il gruppo inizierà presto la preparazione, con l’intento di difendere la coppa. Tutti gli interpreti selezionati dovranno confermare sul terreno di gioco di meritare la fiducia accordata, per affrontare con determinazione la prestigiosa rassegna iridata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez convocato dall’Argentina! La Juve e l’Atletico Madrid lavorano per trovare un accordo: vicina la permanenza in Spagna

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