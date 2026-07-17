Arezzo, la Guardia di Finanza ha sequestrato oro, argento e contanti in due imprese e case nel settore orafo. Tra i materiali trovati, anche denaro contante. L’operazione è stata condotta senza il cartello “pagamento anche senza scontrino”. Le perquisizioni riguardano attività imprenditoriali locali coinvolte nelle verifiche fiscali. Nessuna persona è stata arrestata. Le autorità continuano le indagini sulla conformità delle operazioni commerciali nel settore.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Ad Arezzo, città dove l’oro non è soltanto un metallo ma quasi un parente di famiglia, la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni e sequestri nelle aziende e nelle abitazioni di due imprenditori del settore orafo. Gli investigatori hanno prelevato oro, argento e denaro contante per un valore complessivo di circa 450mila euro. Una cifra importante, anche se nel distretto dei preziosi rischia di essere scambiata per il fondo cassa del lunedì mattina. L’indagine riguarda una presunta attività di riciclaggio e coinvolgerebbe imprenditori, mediatori e corrieri. Secondo quanto emerso... 🔗 Leggi su Lortica.it

Segui gli aggiornamenti su Arezzo.

© Lortica.it - Arezzo, sequestrati oro, argento e contanti: mancava soltanto il cartello “pagamento anche senza scontrino”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sequestro da 15 mln di euro, blitz anche a Napoli

Notizie e thread social correlati

Operazione Gold&Cash: 1,3 milioni sequestrati tra oro e contantiNell’ambito dell’operazione Gold&Cash, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 1,3 milioni di euro tra oro e contanti.

Arezzo, finto carabiniere fa il colpaccio… ma trova la pula pronta: beccato con oro e contanti!Arezzo, un uomo si è travestito da carabiniere nel tentativo di truffare una donna anziana, ma è stato scoperto dalla polizia.

Argomenti più discussi: Riciclaggio: sequestrato oro, argento e denaro a due imprenditori dei preziosi. Commercio illegale; Arezzo, sequestrati oro, argento e contanti: mancava soltanto il cartello pagamento anche senza scontrino.

Lavoro nero e irregolarità nel distretto orafo: sequestrati oro e argento per oltre 270mila euroArezzo, 3 giugno 2026 – Lavoratori in nero, aziende irregolari e metalli preziosi privi dei marchi obbligatori di identificazione. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di ... lanazione.it

Frode dell’argento: sequestrati beni per 15 milioni di euro. Ditta di Bologna al centro dell’inchiestaSono stati sottoposti a sequestro, per l'intero importo pari al profitto illecito, disponibilità finanziarie, beni immobili e diverse autovetture, insieme a 2,2 chili di oro in lamine, 150 chili di ... ilrestodelcarlino.it