Arezzo, un uomo si è travestito da carabiniere nel tentativo di truffare una donna anziana, ma è stato scoperto dalla polizia. Durante l'intervento, sono stati sequestrati oro e contanti che l'uomo aveva con sé. La vicenda si è conclusa con l'arresto dell'uomo, che aveva pianificato un episodio di truffa ai danni di una persona anziana.

Arezzo – Pensava de fa’ el furbo e portasse via oro e soldi a una povera nonnina, ma gni è vita storta. Un 40enne arrivato dalla zona de Napoli è stato pizzicato in pieno dalla Polizia proprio dopo aver messo a segno una truffa bella pesante nel centro città. Tutto parte verso l’ora de pranzo, quando gli agenti della Mobile notano ‘sta macchina sospetta ferma al parcheggio d’un supermercato. “Qui gatta ce cova”, avranno pensato, e infatti se mettono a seguirla senza farsi sgamare. L’auto se sposta in via Romana, sosta un po’, poi da lì scende un tipo circospetto che entra in un palazzo e dopo pochi minuti riesce co’ un fagotto in mano. Classica scena da film.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, finto carabiniere fa il colpaccio… ma trova la pula pronta: beccato con oro e contanti!

Notizie correlate

Finto carabiniere rapina una 78enne: arrestato con oro e contantiUn uomo di 35 anni, originario della Campania, è stato arrestato in flagranza a Feletto Umberto dopo aver truffato una settantottenne spacciandosi...

Finto carabiniere truffa un’anziana: fermato con oro e contanti appena rubatiUna telefonata, la paura di un pericolo imminente e poi la consegna di gioielli e contanti.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Poppi: due arresti per la truffa dei finti carabinieri; Si fingono carabinieri e si fanno consegnare 25mila euro di gioielli: arrestati; Con la truffa dei finti carabinieri tentano di raggirare 68enne: arrestati ad Arezzo due giovani di Bari; Artena: L'anziana non crede al finto carabiniere, chiama quelli veri e fa arrestare il giovane truffatore.

Truffa del finto carabiniere ad Arezzo, anziana raggirata per 58 mila euro per una finta rapina: l'epilogoArrestato ad Arezzo un 40enne napoletano per truffa aggravata: si fingeva carabiniere e ha sottratto oro e denaro a un'anziana. virgilio.it

Si fingono carabinieri per truffare una 68enne: arrestatiUn finto carabiniere telefona alle persone anziane e si propone come risolutore di un fantomatico problema legale, in cambio di oro, preziosi e contanti. gonews.it

ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN Ti aspettiamo in tutti i nostri show room per maggiori informazioni EMPOLI - PRATO -LUCCA - AREZZO -LIVORNO - MONSUMMANO TERME - facebook.com facebook

Incubo pedopornografia ad Arezzo. Cosa sappiamo dell'uomo che adesca le 12enni sui social x.com