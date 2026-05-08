Nell’ambito dell’operazione Gold&Cash, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 1,3 milioni di euro tra oro e contanti. Sono stati individuati metodi utilizzati dai criminali per occultare l’origine dei lingotti d’oro e per coordinare gli scambi senza lasciare tracce evidenti. Le indagini hanno portato alla scoperta di modalità operative volte a celare le transazioni illegali e a gestire i flussi di denaro in modo non tracciabile.

? Punti chiave Come facevano i criminali a nascondere l'origine dei lingotti d'oro?. Quale metodo usavano per coordinare gli scambi senza lasciare tracce?. Dove avvenivano esattamente gli incontri per le compravendite illegali?. Come sono stati scoperti i due vicentini coinvolti nel traffico?.? In Breve Indagini coordinate dalla procura di Verona con i procuratori Caccamo e Ottaviano.. Scambi settimanali di 3-5 chili d'oro lungo l'asse autostradale A22.. Uso di messaggi con timer per coordinare i trasporti tra Veneto e Austria.. Oro 24 carati privo di marchi di fonderia per evitare la tracciabilità.. Due cittadini vicentini sono stati fermati dalle forze dell’ordine dopo un’operazione internazionale che ha svelato un traffico di metalli preziosi tra il Veneto e l’Austria lungo l’asse dell’A22.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Operazione Gold&Cash: 1,3 milioni sequestrati tra oro e contanti

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