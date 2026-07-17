A Arezzo, noto come capitale mondiale dell’oro, è stata scoperta una nuova filiera del settore che evita formalità come fatture, tasse e autorizzazioni. Questa catena di produzione si caratterizza per essere molto breve, con operazioni che bypassano le procedure tradizionali. Si parla di un sistema che permette di movimentare oro senza passare per i controlli ufficiali, con affari che coinvolgono anche il riciclo di denaro e materiali potenzialmente illeciti.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Ad Arezzo, capitale mondiale dell’oro e provincia italiana dell’ingegno applicato, qualcuno avrebbe deciso di innovare il settore creando una filiera tanto corta da saltare direttamente fatture, tasse e autorizzazioni. Si chiama “Dirty Chain” l’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Arezzo e coordinata dalla Procura della Repubblica. Un nome inglese, perché “catena sudicia” avrebbe forse descritto bene la faccenda, ma con meno appeal internazionale. Negli ultimi giorni i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno sequestrato oltre 1,2 chili di oro puro in lamine, per un valore stimato di circa 140 mila euro, e 58 mila euro in contanti. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo, scoperta la nuova filiera corta: soldi sporchi, oro pulito e baionette a chilometro zero

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