Vicus Mercati | le bancarelle della filiera corta
Il mercato agricolo “Vicus Mercati” torna in città, questa volta presso Villa Sottocasa. La manifestazione, dedicata ai prodotti della filiera corta, segue il primo appuntamento della settimana scorsa. Le bancarelle offrono alimenti provenienti dal territorio locale, con la presenza di operatori che vendono direttamente ai clienti. La manifestazione si svolge in un contesto che valorizza le produzioni agricole di zona e si ripete nel corso della settimana.
Dopo l’esordio della scorsa settimana, oggi torna in città il mercato agricolo “ Vicus Mercati “, il nuovo appuntamento dedicato ai prodotti del territorio ospitato nella cornice di Villa Sottocasa. Un esperimento che il Comune guarda con attenzione e che potrebbe presto entrare stabilmente nell’agenda cittadina, affiancando la storica tradizione commerciale del borgo e l’appuntamento del venerdì. Fra le bancarelle per il battesimo è arrivato anche il sindaco Francesco Cereda, a testimonianza dell’interesse dell’Amministrazione per un progetto che unisce sostegno alle aziende agricole locali, consumo consapevole e valorizzazione del centro. L’iniziativa, avviata in forma sperimentale fino al 31 ottobre, si tiene ogni martedì dalle 9 alle 14 nel cortile d’onore della dimora settecentesca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Vimercate: nasce Vicus Mercati, il km 0 tra le mura di Villa SottocasaA Vimercate, dal primo maggio al 31 ottobre, prenderà il via Vicus Mercati, un'iniziativa di vendita diretta di prodotti agricoli a km 0.
Tra shopping e bellezza. Nasce il ’Vicus Mercati’Dal primo maggio al 31 ottobre, nel cortile d’onore di una villa settecentesca nel centro storico, si svolgerà “Vicus Mercati”, un mercato agricolo...
Si parla di: Vicus Mercati: le bancarelle della filiera corta.
Tra shopping e bellezza. Nasce il ’Vicus Mercati’Non solo cultura, ma anche rilancio dei prodotti locali in una cornice d’eccezione: Villa Sottocasa. Dal primo maggio al 31 ottobre il cortile d’onore della dimora settecentesca nel cuore del centro ... ilgiorno.it
La crisi del mercato: Calano le bancarelleIl grido d’allarme si alza dall’assemblea nazionale Anva Confesercenti: negli ultimi dieci anni in Italia sono scomparse oltre 42mila imprese del commercio su aree pubbliche, pari a un calo del 22,4%. ilrestodelcarlino.it