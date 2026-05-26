Vicus Mercati | le bancarelle della filiera corta

Dopo l’esordio della scorsa settimana, oggi torna in città il mercato agricolo “ Vicus Mercati “, il nuovo appuntamento dedicato ai prodotti del territorio ospitato nella cornice di Villa Sottocasa. Un esperimento che il Comune guarda con attenzione e che potrebbe presto entrare stabilmente nell’agenda cittadina, affiancando la storica tradizione commerciale del borgo e l’appuntamento del venerdì. Fra le bancarelle per il battesimo è arrivato anche il sindaco Francesco Cereda, a testimonianza dell’interesse dell’Amministrazione per un progetto che unisce sostegno alle aziende agricole locali, consumo consapevole e valorizzazione del centro. L’iniziativa, avviata in forma sperimentale fino al 31 ottobre, si tiene ogni martedì dalle 9 alle 14 nel cortile d’onore della dimora settecentesca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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