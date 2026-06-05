sit in di protesta dei quattro attivisti

L’udienza per quattro attivisti di Ultima Generazione, che si erano incatenati ai camion del marmo alla rotonda dei Marmi, è stata rinviata al 15 ottobre. La protesta ha coinvolto quattro persone e si è conclusa con il rinvio dell’udienza, che era prevista in precedenza. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni dello slittamento o eventuali sviluppi successivi.

È stata rinviata al 15 ottobre l’udienza per i quattro componenti di Ultima Generazione che avevano bloccato, incatenandosi, i camion del marmo alla rotonda dei Marmi. L’udienza era in programma ieri in tribunale a Massa. I capi di imputazione sono interruzione di pubblico servizio con reclusione fino a due anni, e blocco con oggetti con reclusione da due a 12 anni. I quattro attivisti del movimento ecologista Ultima Generazione sotto processo sono Guido Viero di Lido di Camaiore, Michele Giuli da Reggio Emilia, Beatrice Costantino da Domodossola e Giulio Giuli, anche lui da Reggio Emilia. L’azione mirava a denunciare l’estrattivismo indiscriminato e l’impatto ambientale legato alla distruzione delle alpi Apuane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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