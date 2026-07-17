Apre la nona Casa di Comunità | Traguardo importante per tutti

È stata inaugurata la nona e ultima Casa di Comunità dell'Asst Rhodense, situata in via Vanzago 58 a Cornaredo. L'apertura ufficiale è avvenuta mercoledì mattina, rendendo operativo il nuovo presidio. La struttura si inserisce nel progetto di potenziamento dei servizi sanitari territoriali. La Casa di Comunità offre servizi di assistenza sanitaria di base e di continuità assistenziale. La sua apertura completa il piano di sviluppo delle strutture sanitarie nella zona.

Nona (e ultima) casa di comunità dell’Asst Rhodense: è operativa da mercoledì mattina la Casa di Comunità di via Vanzago 58 a Cornaredo. Il presidio sanitario territoriale che amplia l’offerta di servizi sociosanitari a disposizione dei cittadini è stato realizzato nell’ex mobilificio confiscato alla ‘ndrangheta nel 2009 e assegnato al Comune nel 2015. Dopo anni di degrado e abbandono l’immobile, che si trova a poche centinaia di metri dal centro cittadino, ha ora ha una destinazione. "L’apertura della Casa di Comunità rappresenta un traguardo molto importante per Cornaredo e per tutto il territorio – dichiara il sindaco Corrado D’Urbano – ora i cittadini possono contare su una struttura moderna, in grado di offrire servizi sanitari e sociosanitari sempre più vicini alle persone e ai loro bisogni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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