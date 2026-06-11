A Gallarate è stata inaugurata una nuova Casa di Comunità, parte di un progetto di riorganizzazione della sanità lombarda. La struttura mira a offrire servizi sanitari più vicini ai cittadini, riducendo il carico sugli ospedali. L’assessore ha definito questa iniziativa come un modello organizzativo. La struttura si inserisce nel percorso di sviluppo della medicina di prossimità, con un focus sulla vicinanza alle esigenze della popolazione.

Gallarate (Varese) – La nuova Casa di Comunità di Gallarate rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di riorganizzazione della sanità lombarda, sempre più orientata verso una medicina di prossimità capace di portare i servizi vicino ai cittadini e di alleggerire la pressione sugli ospedali. La struttura, inaugurata dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso insieme ai vertici dell’Asst Valle Olona e alle autorità del territorio, è il risultato di un importante investimento sostenuto dai fondi del Pnrr e dalla programmazione di Regione Lombardia. La Casa di Comunità ospita servizi specialistici, consultorio familiare, centro vaccinale, punto unico di accesso, attività infermieristiche, assistenza domiciliare, servizi per la cronicità e numerose prestazioni territoriali che fino a oggi erano distribuite in sedi differenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Gallarate apre la Casa di Comunità. L’assessore Bertolaso: “È un modello organizzativo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sanità, l'assessore regionale Fabi in visita alla Casa della Comunità: "E' un modello"L’assessore regionale alla sanità ha visitato una Casa della Comunità, descrivendola come un modello di integrazione tra servizi sanitari,...

Adozione dei libri di testo: calendario interno e modello organizzativo adattabileIl calendario interno stabilisce le date e le procedure per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2026/2027, in conformità con la nota...

Temi più discussi: A Gallarate apre la Casa di Comunità. L’assessore Bertolaso: È un modello organizzativo; A Gallarate aperte le case di comunità. L'ospedale Bellini di Somma diventa a prevalente gestione infermieristica; Inaugurate le Case di Comunità di Gallarate e l’Ospedale di Comunità di Somma Lombardo; Rafforzati servizi territoriali sanitari a Gallarate e Somma Lombardo.

A Gallarate apre la Casa di Comunità. L’assessore Bertolaso: È un modello organizzativoTaglio del nastro con anche i vertici Asst Valle Olona e le autorità. Si tratta di un ulteriore passo avanti nell’offerta sanitaria più vicina ai cittadini ... ilgiorno.it

Biella. Pozzolo (Futuro Nazionale) fuori strada col suv: positivo all’alcoltest. Lui: Non avrei dovuto guidare con quel meteo. tasso alcolemico al doppio del limite. Ma se la prende col temporale: Ho fatto acquaplanning, lì altri incidenti reddit

IL MARITOZZARO DI AGOSTINI EMILIO E MAURO S.N.C. - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Somma Lombardo e Gallarate, inaugurate le nuove strutture della sanità territorialeDoppio taglio del nastro a Gallarate e Somma Lombardo. Bertolaso: Strutture fondamentali per una sanità più vicina ai cittadini. Investimenti Pnrr per oltre 9 milioni di euro ... laprovinciadivarese.it