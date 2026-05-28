Orta Nova apre la Casa della Comunità Spoke | tutti i servizi sanitari in un solo luogo

Notizia in breve

Ad Orta Nova apre ufficialmente la Casa della Comunità Spoke, un nuovo polo sanitario di prossimità. Da domani, 29 maggio 2026, l’edificio di corso Umberto I, di proprietà dell’Asl Foggia, sarà operativo e ospiterà tutti i servizi sanitari in un unico luogo. La struttura permette ai cittadini di accedere facilmente a diverse prestazioni e servizi sanitari senza spostarsi in più sedi.