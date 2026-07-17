approvate in senato le intese preliminari per quattro regioni scintille lega fdi

Il Senato ha approvato gli accordi preliminari tra governo e quattro regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. La legge elettorale procede, così come l’autonomia differenziata. La decisione riguarda gli schemi di intesa che definiscono i rapporti tra lo Stato e le regioni interessate. La discussione ha generato tensioni tra Lega e Fratelli d’Italia.

Con la legge elettorale va avanti anche l’ Autonomia differenziata. Via libera dal Senato agli schemi di intesa preliminare tra governo e quattro regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Le risoluzioni impegnano il governo a portare avanti il percorso per l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle regioni interessate, garantendo trasparenza, coinvolgimento degli enti locali e rispetto delle prerogative statali. Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli (nella foto) ha festeggiato la notizia spiegando come "il cammino delle intese preliminari prosegue, nel pieno rispetto dei tempi. Oggi è arrivato l’ok del Senato e settimana prossima inizierà l’esame alla Camera" ha concluso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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