Il rappresentante di un partito ha dichiarato che il partito si impegna a difendere il bilancio destinato alla coesione territoriale e all'agricoltura, ritenuti sotto pressione da parte di alcuni paesi europei definiti “paesi frugali”. Ha sottolineato che si sta portando avanti una lotta decisa per tutelare le risorse destinate a queste aree. Nessun dettaglio aggiuntivo sui soggetti coinvolti o sui metodi utilizzati.

"Noi stiamo facendo una battaglia molto forte per difendere il bilancio della coesione e anche il bilancio dell'agricoltura, che sapete essere un po' sotto attacco da parte dei cosiddetti paesi frugali. Quindi la priorità assoluta per Fratelli d'Italia è di difendere un bilancio solido per quanto riguarda la coesione delle regioni del Mezzogiorno, ma di tutte le regioni italiane, comprese quelle più sviluppate che sono importanti per la competitività della nostra nazione". Lo ha dichiarato l'eurodeputato e capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, a margine dell’evento “La Forza dei Territori - Coesione e competitività: la sfida italiana per l’Europa”, organizzato dalla delegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Coesione: Fidanza, Fdi difende un bilancio solido per tutte le regioni

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