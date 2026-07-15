Il partito di centrodestra ha pubblicato dati che smontano le affermazioni delle regioni di maggioranza sulla gestione sanitaria, evidenziando differenze nelle risposte ai bisogni dei cittadini. Le cifre ufficiali mostrano variazioni nelle prestazioni e nelle risorse assegnate, contraddicendo le dichiarazioni di alcune amministrazioni regionali. Le analisi si basano su numeri forniti da enti pubblici e istituti di ricerca, che attestano discrepanze tra quanto affermato e quanto realmente accaduto.

Non passa giorno senza che la propaganda di sinistra tenti di mistificare la realtà, purtroppo per lei, però, sbattendo inesorabilmente contro il muro dei fatti e dei numeri. Pertanto, come necessario per amore della verità dei dati e dei riscontri, a ristabilire la verità e a smontare la narrazione tossica del Partito democratico ha dovuto provvedere Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia, che senza mezzi termini ha puntato i riflettori dove andavano indirizzati: ossia su Elly Schlein e i suoi alleati, smascherati ancora una volta nell’atto di diffondere «le solite bufale» pur di confondere l’elettorato. Ma procediamo con ordine. FdI, non solo sulla sanità, ma sempre da Schlein e compagni le solite bufale per confondere i cittadini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sanità, le bufale del Pd si scontrano con la verità di fatti e cifre: FdI tira le somme e sbugiarda le regioni rosse. Ecco la verità

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