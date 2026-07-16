Sei stato un uomo buono | Filippo Bisciglia ricorda Alessandro Medici di Temptation Island morto a 53 anni

Nelle sue storie Instagram Filippo Bisciglia ha ricordato con emozione e affetto Alessandro Medici, ex partecipante dell’edizione 2020 del programma Temptation Island che è morto improvvisamente all’età di 53 anni. “Appena ho saputo mi si è gelato il sangue” – ha scritto Filippo nel condividere una foto in cui sorride accanto a Medici – “Ale, sei stato un uomo buono, sempre educato e carino con tutti. Ti ricorderò con tanto affetto. Mi mancheranno i tuoi messaggi. Sei sempre stato presente” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Medici (@medici.alessandro) Alessandro Medici aveva partecipato a Temptation insieme alla ex compagna Sofia Calesso. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: E’ morto a 53 anni Alessandro Medici di Temptation Island: “Stroncato da un malore improvviso”

Temptation Island, morto a 53 anni Alessandro Medici: l’ultimo avvistamento e il messaggio dell’exAlessandro Medici, ex concorrente di Temptation Island, è scomparso all'età di 53 anni.

Temi più discussi: Temptation Island, il falò di Alessandra e Rosario: Mi hai tradito, dicevi che non ti saresti portato a letto Giada; Temptation Island 8 luglio, Gabriele e Sara escono separati dopo un falò tragico, Alessandra al confronto con la single Giada; Temptation Island 2026: Sara e Gabriele si dicono addio. E arriva un falò di confronto con una tentatrice; Temptation Island, la storia di Alessandra e Rosario: il falò di confronto a tre.

Filippo Bisciglia: A Temptation Island ci sarà una scelta che farà discutere. L'amore? Potrei uscire di più, ma sto beneFilippo Bisciglia parla d'amore. Comincia a farlo non davanti a un falò. Per quello bisogna attendere ancora qualche settimana. Ma ci siamo, manca poco all'inizio di Temptation Island. Parla d'amore ... ilmessaggero.it

Pamela Camassa esce allo scoperto dopo l'addio a Filippo Bisciglia. Ecco chi è il suo nuovo compagnoPamela Camassa dopo 17 anni d'amore con Filippo Bisciglia ha svoltato pagina. Non è stato semplice dimenticare, ha sofferto, ma ce l'ha fatta anche grazie a Stefano Russo, l'uomo che ora è al suo ... ilmessaggero.it