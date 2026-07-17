Un gruppo ha recentemente richiesto maggiore trasparenza sulle condizioni del Pronto Soccorso e sul futuro dell’ospedale San Donato di Arezzo. L’appello, rivolto alle autorità sanitarie, chiedeva informazioni chiare sul progetto complessivo dell’AUSL Sud Est e sulla situazione della sanità nel territorio. La richiesta è stata formulata alcune settimane fa e mira a ottenere dettagli precisi sulle condizioni del pronto soccorso e sui piani di sviluppo della struttura.

Arezzo, 17 luglio 2026 – «Poche settimane fa abbiamo lanciato un appello sulle condizioni del Pronto Soccors o dell’ Ospedale San Donato di Arezzo. Abbiamo chiesto chiarezza, trasparenza e di essere informati sul progetto generale che riguarda il futuro dell’AUSL Sud Est e di tutta la sanità del nostro territorio. Oggi ricominciamo a fare domande e a chiedere chiarezza sull’Ospedale Santa Margherita della Fratta e sui problemi che sta affrontando. Carenza di personale, con conseguenti lunghe liste di attesa in generale, situazione limite del pronto soccorso, con difficoltà organizzative, organico insufficiente e un aggravamento delle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Appello sulle condizioni del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo

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