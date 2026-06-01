Comanducci | Tredici medici in meno nel pronto soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo
Nel pronto soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo sono stati registrati tredici medici in meno. La riduzione del personale si unisce a una carenza generale di risorse umane nella struttura.
“Tredici medici in meno nel solo pronto soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo e una carenza di personale”. Sarebbe questo il quadro emerso dalla risposta fornita dall’Asl Toscana Sud Est all’interrogazione presentata in Consiglio regionale dal consigliere di Fratelli d’Italia Gabriele. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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