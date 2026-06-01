Tredici medici in meno al pronto soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo e una carenza di personale
Al pronto soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo ci sono 13 medici in meno rispetto al numero normale. La struttura sta affrontando una carenza di personale medico, senza indicazioni su ripercussioni specifiche sui servizi. La riduzione del personale è stata segnalata in un momento di possibile aumento delle richieste di assistenza. La situazione non è accompagnata da comunicazioni ufficiali su interventi o soluzioni temporanee da parte della direzione.
Arezzo, 1 giugno 2026 – Tredici medici i n meno nel solo pronto soccorso dell’ Ospedale San Donato di Arezzo e una carenza di personale. È il quadro emerso dalla risposta fornita dall’Asl Toscana Sud Est all’interrogazione presentata in Consiglio regionale dal consigliere di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri sulle criticità del presidio aretino. «Nella risposta, l’azienda sanitaria conferma che l’organico infermieristico risulta adeguato all’attuale organizzazione del servizio, mentre la vera emergenza riguarda il personale medico. Un quadro che conferma le preoccupazioni più volte espresse dagli operatori sanitari e che viene raccolto anche dal candidato sindaco del centrodestra Marcello Comanducci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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