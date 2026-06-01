Tredici medici in meno al pronto soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo e una carenza di personale

Notizia in breve

Al pronto soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo ci sono 13 medici in meno rispetto al numero normale. La struttura sta affrontando una carenza di personale medico, senza indicazioni su ripercussioni specifiche sui servizi. La riduzione del personale è stata segnalata in un momento di possibile aumento delle richieste di assistenza. La situazione non è accompagnata da comunicazioni ufficiali su interventi o soluzioni temporanee da parte della direzione.