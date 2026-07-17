Aperte le candidature per il concorso Corporate Movies di MADE Film Festival per i migliori cortometraggi d’impresa

Sono aperte le iscrizioni per la quarta edizione del concorso Corporate Movies, parte del MADE Film Festival. La manifestazione si terrà dall’11 al 13 novembre 2026 nello Spazio Daste di Bergamo. Il concorso si rivolge a cortometraggi che raccontano aziende e imprese attraverso il linguaggio audiovisivo. La partecipazione è aperta a tutti i produttori interessati a presentare i loro lavori. Le candidature devono essere inviate entro la scadenza stabilita, che sarà comunicata sul sito ufficiale.

Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare alla quarta edizione del bando Corporate Movies nell’ambito di MADE Film Festival, la manifestazione promossa dalla Camera di commercio di Bergamo e dedicata al racconto d’impresa attraverso il linguaggio audiovisivo, in programma a Bergamo dall’11 al 13 novembre 2026 presso lo Spazio Daste. Cuore dell’iniziativa è il Concorso Corporate Movies, competizione internazionale dedicata ai migliori cortometraggi d’impresa contemporanei della durata massima di 15 minuti. Il concorso si rivolge a imprese, istituzioni, organizzazioni, associazioni di categoria, autori, registi, case di produzione e agenzie di comunicazione che utilizzano il linguaggio audiovisivo per raccontare la propria identità, i processi produttivi, i prodotti, i servizi e i valori che caratterizzano l’impresa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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