Fondi torna il Festival del Magazzino Senior | aperte le candidature per cantanti

Notizia in breve

A Fondi sono state aperte le candidature per la seconda edizione del Festival del Magazzino Senior, un contest canoro dedicato agli artisti con più di trent’anni. La manifestazione è organizzata dall’APS Il Magazzino Fondi e si svolgerà prossimamente. La partecipazione è aperta a cantanti che desiderano esibirsi sul palco dedicato, sottolineando come la musica possa coinvolgere anche gli artisti più maturi. La data ufficiale di svolgimento non è stata ancora comunicata.