Fondi torna il Festival del Magazzino Senior | aperte le candidature per cantanti
A Fondi sono state aperte le candidature per la seconda edizione del Festival del Magazzino Senior, un contest canoro dedicato agli artisti con più di trent’anni. La manifestazione è organizzata dall’APS Il Magazzino Fondi e si svolgerà prossimamente. La partecipazione è aperta a cantanti che desiderano esibirsi sul palco dedicato, sottolineando come la musica possa coinvolgere anche gli artisti più maturi. La data ufficiale di svolgimento non è stata ancora comunicata.
Fondi, 14 luglio 2026 – La musica non ha età e, a Fondi, torna ad avere un palco dedicato anche agli artisti con più di trent’anni. Sono ufficialmente aperte le candidature per la seconda edizione del Festival del Magazzino Senior, il contest canoro organizzato dall’APS Il Magazzino Fondi. La serata finale si svolgerà sabato 19 settembre 2026 presso il Centro Multimediale Dan Danino Di Sarra. L’ingresso sarà libero. Nato nel 2025 come esperimento collegato al Festival del Magazzino dedicato ai giovani talenti emergenti, il format Senior è stato confermato dopo il riscontro ottenuto durante la prima edizione. Chi può partecipare al Festival del Magazzino Senior. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Obligada casarse CEO mayor,creyó que era rígido y aburrido,pero él la mimó sin fin. tú para mí
Notizie e thread social correlati
Premio solidarietà Santa Maria del Monte, aperte le candidature per la 36esima edizioneÈ stato aperto il bando per la 36ª edizione del Premio solidarietà per la vita Santa Maria del Monte, con scadenza per le candidature a una data...
Aperte le candidature per il premio "Ispirazione donna 2026"Sono aperte le candidature per la quarta edizione del Premio Ispirazione Donna 2026, organizzato da un'agenzia per il lavoro.