Il Garda Cinema Film Festival torna dal 10 al 14 giugno 2026 con la sesta edizione, portando sul lago di Garda nuove anteprime e cortometraggi provenienti da diversi paesi. È stato annunciato il tema guida dell'edizione e il nome del presidente di giuria del Concorso Internazionale Cortometraggi, che giudicherà le opere in gara durante la manifestazione. La settimana dedicata al cinema si svolgerà in varie location lungo il lago.

Garda Cinema, manifestazione di punta sul lago di Garda, torna con la sesta edizione dal 10 al 14 giugno 2026. Diretta dal giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti e promossa dall’Associazione La Decima Musa presieduta da Nica Currò, la manifestazione si articolerà in cinque giornate dedicate al cinema italiano e internazionale tra proiezioni, incontri e appuntamenti speciali. Fil rouge dell’edizione 2026 sarà il tema “Cercando la felicità”, una riflessione affidata al linguaggio del cinema sul desiderio di equilibrio e futuro, in un tempo incerto come quello che stiamo vivendo. A giudicare le opere del Concorso Internazionale...🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Torna il Garda Cinema Film Festival: svelati il fil rouge e il presidente di giuria del Concorso Internazionale Cortometraggi

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