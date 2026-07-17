Aperitivi al tramonto e visite guidate al ’Castello Benelli’

Fino al 28 agosto si svolge il programma estivo presso il Castello Benelli, con sei serate il venerdì. Durante gli eventi, i visitatori partecipano a visite guidate nelle sale storiche e nelle aree esterne della dimora ottocentesca. In alcune serate sono previsti aperitivi al tramonto. La manifestazione si svolge a Bordonchio, in provincia di Bellaria-Igea Marina.

Torna fino al 28 agosto ’ Estate a Castello Benelli ’, il programma estivo della dimora ottocentesca di Bordonchio (Bellaria – Igea Marina). Sei serate, il venerdì, in cui una visita guidata accompagna gli appassionati dentro le sale storiche e poi all’aperto. Nel giardino, per un aperitivo al tramonto, tra i pini marittimi e il roseto, nella luce più bella della giornata. È il nuovo format della stagione 2026 per il Castello entrato a far parte dei Grandi giardini e del circuito delle Dimore storiche italiane. Appuntamenti serali, che uniscono in un’unica esperienza storia, arte e paesaggio e degustazione. Il percorso attraversa le sale del piano nobile, i cicli pittorici restaurati e i soffitti affrescati – quasi due secoli di storia – e si conclude all’aperto, nel parco, durante la golden hour. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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