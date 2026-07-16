Dal 17 luglio al 28 agosto 2026 si svolgeranno le visite guidate con aperitivo al tramonto presso una dimora ottocentesca a Bordonchio. Sono previste cinque serate durante le quali i visitatori potranno esplorare il castello e partecipare a un aperitivo al calar del sole. L'iniziativa fa parte del programma estivo chiamato “Estate a Castello Benelli”.

Dal 17 luglio al 28 agosto 2026 torna “Estate a Castello Benelli”, il programma estivo della dimora ottocentesca di Bordonchio: cinque serate, il venerdì, in cui la visita guidata accompagna i visitatori dentro le sale storiche e poi all’aperto, nel giardino, per un aperitivo al tramonto, tra i pini marittimi e il roseto, nella luce più bella della giornata. È il nuovo format della stagione 2026 per il Castello entrato a far parte dei Grandi Giardini Italiani e del circuito delle Dimore Storiche Italiane: appuntamenti serali, dalle 19 alle 21, che uniscono in un’unica esperienza storia, arte e paesaggio e degustazione. Il percorso attraversa le sale del piano nobile, i cicli pittorici restaurati e i soffitti affrescati – quasi due secoli di storia – e si conclude all’aperto, nel parco, durante la golden hour. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Visite guidate con aperitivo al tramonto: l’estate incantata di Castello Benelli

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