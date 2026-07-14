Durante i mesi estivi, la villa Necchi Campiglio, gestita dal FAI, organizza eventi che includono aperitivi al tramonto con musica dal vivo e visite guidate a porte chiuse con colazione inclusa. Le iniziative si svolgono in orari diversi rispetto ai consueti, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire l’edificio e le mostre temporanee, tra cui quella su Portaluppi.

Dagli aperitivi al tramonto con musica dal vivo alle visite a porte chiuse con colazione inclusa: i mesi estivi sono un'occasione per scoprire la splendida villa Necchi Campiglio del FAI (via Mozart 14) oltre ai consueti orari. La residenza fu progettata nei primi anni Trenta dall'architetto Piero Portaluppi e donata al FAI da Gigina Necchi Campiglio e Nedda Necchi nel 2001. Domani primo aperitivo serale "All'ombra delle magnolie" (18.30-20.30 oppure 21-23), e giovedì, ore 16, speciale visita guidata intitolata "Piero Portaluppi: disegnare la modernità". Le prossime visite si terranno: 19 luglio ore 15, 23 luglio ore 16, 26 luglio ore 15 e 30 luglio ore 16. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aperitivi al tramonto con musica dal vivo e visite guidate alla mostra su Portaluppi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Acquaworld accende lestate: aperitivi e musica lounge per vivere la magia della golden hour

Notizie e thread social correlati

Cantine Aperte, Principe di Corleone apre le porte: visite guidate tra i vigneti, degustazioni di vini e musica dal vivoNel fine settimana, le cantine della zona aprono le porte al pubblico per l’evento annuale.

Leggi anche: Musica dal vivo e sapori del territorio: tornano gli aperitivi al Bar Convivium della Sacra di San Michele

Temi più discussi: Aperitivi al tramonto con musica dal vivo e visite guidate alla mostra su Portaluppi; Il Chiringuito: aperitivi al tramonto nell’orto de La Rapa Bendata; Sere Fai d’Estate, a Villa Rezzola visite al tramonto e degustazioni sul Golfo dei Poeti; Otium Rooftop: la piscina sospesa con vista su Torino tra bagni, relax e aperitivi al tramonto.

Aperitivi al tramonto con musica dal vivo e visite guidate alla mostra su PortaluppiDagli aperitivi al tramonto con musica dal vivo alle visite a porte chiuse con colazione inclusa: i mesi estivi sono un'occasione per scoprire la splendida villa Necchi Campiglio del FAI (via Mozart 1 ... ilgiornale.it

Sei in partenza per le vacanze? Ecco qualche idea da mettere in valigia per creare look pratici, freschi e perfetti per ogni momento della vacanza, dalla spiaggia all aperitivo al tramonto. Quale porteresti con te? #galise #corato #accessories #summer #tr x.com

Vinyasa al tramonto: yoga in giardino e aperitivo con Gaia BertoliUn ciclo di lezioni di vinyasa yoga guidate da Gaia Bertoli nel giardino di gres art 671, con orario 18:30 per la pratica e 20:00 per l'aperitivo: tutte le informazioni su costi, pacchetti, e condizio ... tuobenessere.it