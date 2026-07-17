aorn caserta donati gli organi di un giovane

I genitori di un ragazzo deceduto per un grave trauma cranico hanno deciso di donare gli organi del loro figlio. La donazione è avvenuta presso l'AORN di Caserta, permettendo a diversi pazienti di ricevere trapianti. La famiglia ha scelto di trasformare la perdita in una risorsa di vita, contribuendo a salvare altre persone. La donazione si è svolta nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Tempo di lettura: 3 minuti Hanno scelto di donare i suoi organi a scopo di trapianto la mamma e il papà di un ragazzo deceduto, in giovanissima età, per un severo trauma cranico, traducendo in risorsa di vita la perdita del loro bene più prezioso. Grazie a questo nobile gesto di altruismo e solidarietà, l’ Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove il ragazzo era ricoverato in Rianimazione, ha potuto attivare e completare con esito positivo, dopo l’accertamento della morte cerebrale, il percorso della donazione con il prelievo di cuore, reni, cornee. Una donazione, che ha riacceso la speranza del futuro in pazienti in attesa di trapianto in ambito regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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