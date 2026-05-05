Gli amici e i compagni di karate piangono la morte di Chiara Bacchini donati gli organi della 18enne

La città è sotto shock per la scomparsa di Chiara Bacchini, una ragazza di 18 anni deceduta lunedì mattina dopo un intervento di tre giorni in seguito a un incidente stradale avvenuto giovedì sera. La giovane, appassionata di karate, era molto conosciuta nel suo circolo e tra gli amici. Dopo il decesso, sono stati donati gli organi della ragazza, che erano ancora in vita al momento del trasferimento in ospedale.

Una intera città sconvolta per la morte di Chiara Bacchini, la 18enne riccionese deceduta lunedì mattina dopo tre giorni di agonia in seguito al drammatico incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta nella serata di giovedì scorso, con tante persone che si sono strette intorno alla.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scontro auto-scooter a Riccione, la 18enne Chiara Bacchini muore dopo giorni di ricovero: “Donati gli organi” Chiara è morta a 18 anni dopo 3 giorni di agonia a seguito dell’incidente a Riccione. “Saranno donati gli organi”Riccione (Rimini), 4 maggio 2026 - Si è interrotta a 18 anni la vita di Chiara Bacchini. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Chiara morta a 18 anni dopo 3 giorni di agonia a seguito dell’incidente a Riccione. Saranno donati gli organi; Scontro auto-scooter a Riccione, la 18enne Chiara Bacchini muore dopo giorni di ricovero: Donati gli organi; Gli amici: Ciao Chiara, starai già riempiendo il cielo con il tuo sorriso; Schianto in scooter a Riccione, non ce l'ha fatta la 18enne ricoverata a Cesena. Chiara Bacchini, morta nell'incidente stradale a Riccione la 18enne dopo tre giorni di agonia. I familiari: «Saranno donati gli organi»La ragazzina si è scontrata a bordo del suo scooter con un’automobile. Frequentava il Liceo Scientifico Alessandro Volta. I successi ottenuti nel karate ... corrieredibologna.corriere.it Chiara è morta a 18 anni dopo 3 giorni di agonia a seguito dell’incidente a Riccione. Saranno donati gli organiLa 18enne Chiara Bacchini lottava per la vita nella terapia intensiva dell’ospedale Bufalini di cesena. La ragazza si era scontrata contro un’auto col suo scooter nella notte tra il 30 aprile e il pri ... msn.com Il Libertas Centro Karate Riccione perde una delle sue luci più forti, Chiara Bacchini non era solo un’atleta: era una forza della natura. Aveva quel dono raro delle persone che, appena entrano in una stanza, la riempiono senza dire una parola. Energia pura, e - facebook.com facebook Studentessa dell’ultimo anno al liceo artistico Volta-Fellini, Chiara si preparava all’esame di maturità #Riccione #Attualita x.com