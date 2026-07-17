Anzio | Undici giorni di emozioni intense nel Beach Soccer italiano!

Da napolipiu.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 18 al 26 luglio, Anzio ospita per la prima volta un evento di beach soccer organizzato dalla FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. La manifestazione coinvolge diverse squadre italiane e si svolge sulla spiaggia della città. Sono previsti undici giorni di competizioni, con partite che attirano appassionati e curiosi. L'evento si svolge sulla spiaggia pubblica e si conclude il 26 luglio.

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Beach Soccer a Anzio: un Evento Imperdibile Fino al 26 Luglio. ANZIO (ROMA) (ITALPRESS) – Il beach soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti sbarca per la prima volta ad Anzio, portando con sé un evento atteso che si svolgerà dal 18 al 26 luglio. La bella cittadina del litorale laziale si inserisce così nel circuito nazionale di questo sport, diventando palcoscenico di partite decisive non solo della Serie A Q8, ma anche del campionato femminile e della 1^ edizione dei Play Off U20. Le competizioni di beach soccer di quest’anno rivestono un’importanza cruciale. I match di Serie A Q8 determineranno gli equilibri per la fase finale del campionato, mentre gli incontri femminili promettono emozioni, con l’attesa Supercoppa femminile che arricchisce ulteriormente il programma. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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