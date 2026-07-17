Anzio | Undici giorni di emozioni intense nel Beach Soccer italiano!

Notizia in breve

Dal 18 al 26 luglio, Anzio ospita per la prima volta un evento di beach soccer organizzato dalla FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. La manifestazione coinvolge diverse squadre italiane e si svolge sulla spiaggia della città. Sono previsti undici giorni di competizioni, con partite che attirano appassionati e curiosi. L'evento si svolge sulla spiaggia pubblica e si conclude il 26 luglio.