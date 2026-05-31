Dal 25 luglio al 4 agosto si svolge Riccione Summer Jazz, un evento che durerà 11 giorni e includerà concerti, produzioni originali, incontri con artisti internazionali e una mostra.

Con concerti, produzioni originali, incontri con artisti internazionali e anche una mostra, dal 25 luglio al 4 agosto torna Prep Riccione Summer Jazz. Tra i protagonisti Noa, Buena Vista Social Club, Serena Brancale e Sonora Junior Orchestra con 100 sax for Miles, che nel pomeriggio del 25 luglio anticipa la ConsPe Big Band con Power to love, tributo a Jimi Hendrix e Miles Davis. Alla quarta edizione del festival, che fa della cittadina rivierasca un crocevia di musica, parteciperanno pure Stefano Bollani e Valentina Cenni. Sono numerose le donne attese su tre palcoscenici (sempre alle 21,15), soprattutto in piazzale Ceccarini, dov’è prevista la maggior parte delle serate, piazzale Roma e parco degli Olivetani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riccione Summer Jazz. Undici giorni di musica, voci speciali ed emozioni

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