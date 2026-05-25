Beach soccer | estate ricca di eventi e attività alla Pisa Beach Arena

Notizia in breve

La stagione 2026 del Pisa Beach Soccer è cominciata con la presentazione del calendario degli eventi alla Pisa Beach Arena di Tirrenia. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Sib Confcommercio Pisa e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pisa. La conferenza ha annunciato le date delle competizioni e delle attività previste per l’estate, coinvolgendo diverse squadre e appassionati.