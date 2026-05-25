Beach soccer | estate ricca di eventi e attività alla Pisa Beach Arena
La stagione 2026 del Pisa Beach Soccer è cominciata con la presentazione del calendario degli eventi alla Pisa Beach Arena di Tirrenia. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Sib Confcommercio Pisa e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pisa. La conferenza ha annunciato le date delle competizioni e delle attività previste per l’estate, coinvolgendo diverse squadre e appassionati.
Prende il via la stagione 2026 del Pisa Beach Soccer con la presentazione ufficiale del calendario degli eventi presso la Pisa Beach Arena di Tirrenia in collaborazione con Sib Confcommercio Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa."La stagione 2026 nasce per trasformare la Pisa Beach Arena in un. 🔗 Leggi su Today.it
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