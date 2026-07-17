Antonelli si prende le FP2 davanti a Norris e Verstappen Hamilton 4° Leclerc 11°

Nelle seconde prove libere del Gran Premio del Belgio, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto il miglior tempo, precedendo Norris e Verstappen. Hamilton si è classificato quarto, mentre Leclerc è arrivato 11°. La sessione si è svolta sul circuito di Spa-Francorchamps, aprendo il fine settimana di gara più atteso dell’anno in Formula 1.

È Andrea Kimi Antonelli a chiudere davanti a tutti le prove libere 2 sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, nel venerdì che apre uno dei weekend più attesi dell’anno in Formula 1, ovvero quello del Gp del Belgio. Il leader del Mondiale stoppa il cronometro sull’1’45”944 con la sua Mercedes, mentre Norris timbra il secondo tempo (+0.190) e Verstappen il terzo (+0.472). In casa Ferrari, Hamilton è quarto (+0.747), Leclerc undicesimo (+1.524). Solo ottavo Russell (+1.285)., PROVE LIBERE 2Dopo il miglior tempo siglato da Max Verstappen nelle prove libere 1, è Andrea Kimi Antonelli a rispondere all’olandese nelle FP2 sul tracciato di Spa. L’italiano della Mercedes si toglie la soddisfazione di mettersi alle spalle tutto il resto della griglia grazie al crono di 1’45”944, cui segue a +0. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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