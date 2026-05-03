Durante il GP di Miami, Antonelli e Norris sono separati da 1,2 secondi nel 35° giro, mentre Verstappen, terzo, si trova a 8 secondi dal leader. Alle loro spalle, Leclerc è distante circa 7 secondi da Verstappen. Hamilton si trova in settima posizione. La gara prosegue con i piloti che cercano di guadagnare posizioni e mantenere la concentrazione in vista delle ultime fasi.

35° giro - Tra Antonelli e Norris passa 1"2, Verstappen terzo è a 8" ed ha un vantaggio di 7" su Leclerc. Che però è più veloce di mezzo secondo al giro rispetto alla Red Bull. Dietro, Piastri e Russell si scambiano la posizione in continuazione, Hamilton è settimo davanti a Colapinto Sainz Albon Bearman Ocon Bortoleto Lindblad Alonso Perez Stroll Bottas Bortoleto al pit-stop, rimane il solo Alonso mentre è duello tra Russell e Piastri per il quinto posto Non hanno cambiato le gomme Bortoleto e Alonso Pit-stop per Colapinto e Ocon 31° giro - Antonelli precede Norris di 1"5, Verstappen ha perso terreno ed è a 4"5. A 11"3 c'è Colapinto...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - GP di Miami, la diretta: Antonelli e Norris si giocano la vittoria, Verstappen terzo davanti a Leclerc, Hamilton settimo

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