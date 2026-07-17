Anguissa e Lobotka continueranno a giocare nel Napoli anche nella stagione 2026-27. Nonostante le voci di mercato, entrambi i centrocampisti sono stati confermati e saranno presenti al ritiro della squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non ci saranno trasferimenti in questa sessione di mercato. Entrambi resteranno in rosa e si allenano in vista della prossima stagione.

Anguissa e Lobotka rimangono al Napoli per la stagione 2026-27 nonostante le voci di mercato: secondo il Corriere dello Sport, entrambi i centrocampisti saranno a disposizione di Allegri fin dal ritiro. Anguissa e Lobotka: la conferma arriva dal Corriere dello Sport. Le speculazioni degli ultimi giorni trovano una risposta concreta. Come rivela il Corriere dello Sport, Stanislav Lobotka e Frank Anguissa continueranno a vestire la maglia azzurra e saranno presenti fin dall’inizio della preparazione estiva. I due centrocampisti, insieme a Scott McTominay, costituiscono il nucleo tattico attorno al quale Massimiliano Allegri costruirà la nuova stagione del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Anguissa e Lobotka, svolta improvvisa: deciso il futuro dei due centrocampisti

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