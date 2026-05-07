Il Napoli si sta preparando per il mercato estivo, con due centrocampisti sotto osservazione e incerti sul loro futuro. La squadra intende utilizzare gli introiti provenienti dalla Champions League per rafforzare la rosa e rispondere alle esigenze dell’allenatore. La società sta valutando diverse opzioni per migliorare l’organico, ma ancora non sono state prese decisioni definitive riguardo ai giocatori coinvolti.

Il Napoli pensa già alla prossima stagione, quindi al mercato. Gli azzurri potranno contare sugli introiti della Champions League, da investire per regalare una squadra più forte a Conte, o chi per lui. Prima di tutto, però, bisognerà tenere in considerazione eventuali cessioni importanti. In quel caso, serviranno alternative di livello. Anguissa e Lobotka sono sempre più vicini all’addio. Anguissa: la cessione è quasi inevitabile. Frank Anguissa dovrebbe lasciare il Napoli in questa sessione estiva di calciomercato. Come rivela il Corriere del Mezzogiorno, la partenza del camerunense è quasi certa e segna l’inizio della rivoluzione tattica nel centrocampo azzurro.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Anguissa e Lobotka in bilico, uno dei due dirà addio: il Napoli prepara la rivoluzione

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