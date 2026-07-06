Durante i ritiri di Dimaro e Casteldisangro, l’allenatore ha deciso quali giocatori resteranno e quali partiranno. La fascia destra è al centro delle scelte, con nomi già individuati. La decisione definitiva dipenderà dai test e dalle valutazioni nelle due località. Non sono stati ancora comunicati i dettagli sui trasferimenti, né i nomi dei calciatori coinvolti.

Saranno i ritiri di Dimaro e di Casteldisangro a chiarire le idee a Max Allegri su chi lo seguirà nella sua avventura in azzurro e chi invece lo saluterà subito, in prestito o a titolo definitivo. Lo impone inevitabilmente una rosa 'extralarge' di 47 giocatori dopo il rientro alla base di diversi elementi. Il tecnico azzurro - come riporta 'Il Mattino' - su alcuni punti ha le idee molto chiare: tra Meret e Milinkovic-Savic, soltanto uno resterà in azzurro e al momento è il portiere serbo, arrivato un anno fa in azzurro dal Torino e valutato non meno di 20 milioni di euro, il maggior indiziato per andare via. Sulle sue tracce non solo il Besiktas di Vincenzo Italiano e club arabi ma anche l'Hull City neo promosso in Premier League, che avrebbe già avanzato un'offerta ufficiale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Anguissa-Lobotka e Meret-Milinkovic Savic, Allegri ha già deciso | Fascia destra: ecco i nomi

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I napoletani vorrebbero Courtois al posto di Savic e Meret Hakimi al posto di Di Lorenzo e l’innominabile Toni Kroos al posto di Anguissa Busquets al posto di Lobotka Olise sulla fascia destra e Benzema come vice Hojlund. E MANC FOSSN CUNTENT #Napo x.com

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