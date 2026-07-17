Il regista e interprete di Gollum ha dichiarato in un'intervista alla BBC che il film tratterà il tema delle scelte di cast senza rinunciare alla propria visione creativa della storia di Tolkien. Ha commentato le critiche sul cast composto esclusivamente da attori bianchi, affermando che le decisioni sono state pertinenti e coerenti con il progetto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche o giustificazioni specifiche riguardo alla selezione del cast.

Il regista e interprete di Gollum ha affrontato la questione in un'intervista concessa alla BBC, spiegando come il film affronterà il tema senza rinunciare alla propria visione creativa legata alla storia di Tolkien. Andy Serkis è intervenuto sul dibattito riguardante il cast di Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum. Interrogato dalla BBC sull'assenza di attori non bianchi tra i protagonisti annunciati finora, il regista e interprete di Gollum difende le scelte del film, spiegando che il casting seguirà esclusivamente le esigenze della storia. La BBC chiede conto del cast annunciato La composizione del cast di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum è già al centro del dibattito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Andy Serkis e le critiche sul cast "di soli attori bianchi" di La caccia a Gollum: "Scelte pertinenti"

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BLUESKY MELTS DOWN! Andy Serkis Rejects POLITICALLY CORRECT CASTING For Lord Of The Rings!

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