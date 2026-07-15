La trasformazione di Andy Serkis è ancora incredibile | il primo dietro le quinte di Caccia a Gollum conquista i fan

Le riprese di Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum sono ufficialmente iniziate. Per celebrare l’avvio della produzione, Warner Bros. ha pubblicato un primo video dietro le quinte che mostra Andy Serkis mentre torna a interpretare Gollum, il personaggio che ha contribuito a rendere iconico nella trilogia de Il Signore degli Anelli. Nel breve filmato, Serkis sfoglia il copione e scherza con un assistente di produzione prima di indossare la celebre tuta per il motion capture. Pochi istanti dopo torna a trasformarsi in Gollum, ricreandone la postura, le movenze e l’inconfondibile espressione del volto. Il teaser si chiude con alcune spettacolari riprese aeree dei paesaggi della Nuova Zelanda, dove il film è attualmente in lavorazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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